Război total pe bugetul Capitalei! Miza scandalului - 355 de milioane de lei Nicușor Dan, edilul Capitalei: „Va spun sincer, sunt uluit. Adica, noi am avut un buget, primarul a discutat cu fiecare din grupurile de consilieri. Grupurile de consilieri din majoritate au discutat intre ele pe aceasta pe aceasta propunere de buget inca de acum 6 sapatmani și acum venim și spunem ca eu nu am buge. Realmente nu se poate așa ceva.”Uluit și ravașit, vorbind la persoana a III-a despre sine, primarul Capitalei duce de peste o saptamana un razboi total cu Consiliul General al orașului. Cel mai important proiect al municipalitații, proiectul de buget, a picat cu 22 de voturi impotriva… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ințelegerii, USR ar putea primi 11 spitale din București, iar PNL doar opt. Sursele citate de Realitatea Plus au precizat și ca managerii unitaților medicale vor fi schimbați pe 15 mai. Viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, omul fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, va ramane in…

- Badulescu a spus despre Tomescu faptul ca nu știe administrație. ”Bucureștiul este intr-o incapacitate de plata generata de fapul ca nu mai are buget. Acest domn nu știe administrație publica.Incapacitatea unei capitale se poate declara cand a epuizat toate resursele. Astazi, in Romania, municipalitatea…

- Badulescu a spus despre Tomescu faptul ca nu știe administrație. ”Bucureștiul este intr-o incapacitate de plata generata de fapul ca nu mai are buget. Acest domn nu știe administrație publica.Incapacitatea unei capitale se poate declara cand a epuizat toate resursele. Astazi, in Romania, municipalitatea…

- Bugetul Capitalei a fost respins, dupa ce consilierii USRPLUS, cei mai numeroși din Consiliul General, s-au abținut de la vot. Public, consilierii USRPLUS susțin ca motivul pentru care au respins bugetul ar fi acela ca veniturile au fost supraevaluate, in realitate insa miza este cu totul alta: Oamenii…

- Reacția vine dupa ce, miercuri, bugetul Capitalei a fost respins. Mai mulți consilieri, printre care și cei ai USR-PLUS, au votat impotriva ori s-au abținut.”Eu am avut o discuție, duminica, cu Nicușor Dan. Am discutat cu colegii, le-am spus ca sunt dispus sa mediez, dar nu mi-a solicitat nimeni acest…

- Bugetul Capitalei a fost respins dupa ce grupul consilierilor USR PLUS, cel mai numeros din Consiliul General, a anunțat ca nu va vota proiectul propus de Nicușor Dan pe motiv ca are veniturile supraevaluate.Consilierii USR PLUS au contestat, de fapt, faptul ca Nicușor Dan nu ii deleaga viceprimarului…

- In vreme ce consilierii USR – PLUS au declarat și in timpul ședinței Consiliului General al Municipiului București ca nu vor vota un buget „nerealist și ilegal”, primarul Nicușor Dan se arata uimit de reacția lor și spune ca nu ințelege de ce vine abia acum in condițiile in care totul este in dezbatere…

- ​​​Consilierii USR PLUS ii cer lui Nicușor Dan, primarul Capitalei, demiterea șefului Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) și a managerului Spitalului Foișor, susținand ca modul in care a fost gestionat transferul pacienților a fost inacceptabil, informeaza HotNew s. „Directorul…