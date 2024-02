Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața o postare de pe conturile social media ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von den Leyen , a surprins: „La Kiev pentru a marca al doilea an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei. Si pentru a celebra rezistenta extraordinara a poporului ucrainean”. Impreuna cu ea mai calatoresc…

- Ucrainenii care au ajuns in Timișoara, in urma conflictului declanșat de Rusia, marcheaza doi ani de la inceperea razboiului. Direcția de Asistența Sociala a municipiului Timișoara, impreuna cu LOGS – Grupul de Inițiative Sociale, doresc sa transmita mesajul solidaritații fața de ucraineni și in 24…

- Chiar daca vor ramane fara arme, ucrainenii se vor lupta cu lopețile, a declarat ministrul de Externe de la Kiev, Dmitro Kuleba. El a spus ca mai mulți bani pentru Ucraina ar putea ajuta la evitarea unei confruntari directe intre NATO și Rusia, in care trupele americane ar fi forțate sa intervina. „Daca…

- Razboi in Ucraina, ziua 682. Forțele aeriene ucrainene au efectuat cu succes un atac impotriva bazei aeriene Saki din Crimeea, a declarat sambata comandantul Forțelor Aeriene, generalul Mikola Oleshchuk.

- Razboi in Ucraina, ziua 676. Numarul deceselor ca urmare a atacului lansat de fortele armate de la Kiev asupra regiunii rusesti Belgorod se ridica la 18, dintre care doi copii. Luptele intre rusi si ucraineni se intetesc.

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Rusia a reușit sa respinga șase atacuri ale forțelor ucrainene. Dronele ucrainene au atacat districtele Dmitrievsky și Zheleznogorsk din regiunea Kursk at Info real.

- Comunitatea de refugiați din Ucraina, care s-a stabilit la Timișoara dupa izbucnirea razboiului din țara vecina, va avea parte de un Craciun tradițional cu colinde și daruri. Inițiativa aparține LOGS Grup de Inițiative Sociale, organizație coordonata de Flavius Ilioni-Loga.

- Grupul de partizani „Atesh” din Crimeea a declarat pe 24 noiembrie ca membrii Atesh au fost implicați intr-o lovitura de amploare cu drone ucrainene impotriva țintelor din Crimeea ocupata in noaptea de 23 spre 24 noiembrie.