- Livrarile de gaze naturale catre Europa de la gigantul energetic rus Gazprom au scazut cu 55,6%, pana la 28,3 miliarde de metri cubi in 2023, potrivit calculelor Reuters publicate marți, energypress.gr. Calculele, bazate pe datele grupului european de transport de gaze Entsog și anunțurile zilnice ale…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 28 decembrie, ca unii oficiali din Occident sugereaza ca Moscova ar trebui sa lanseze negocieri pentru incheierea unei paci in Ucraina, deoarece Statele Unite și aliații sai nu au reușit sa invinga forțele ruse din Ucraina, informeaza Reuters.La…

- Deseori denumita ”Google a Rusiei”, firma de tehnologie Yandex a fost una dintre putinele companii rusesti cu potentialul de a deveni o afacere globala, pana cand Moscova a trimis trupe in Ucraina, in februarie 2022. De mai bine de un an, Yandex si Kremlinul au fost implicate in negocieri pentru a incerca…

- Eleonora Mitrofanova, ambasadorul Rusiei in Bulgaria, a afirmat ca a obtinut permisiunea autoritatilor bulgare pentru ca avionul ministrului rus de externe Serghei Lavrov sa traverseze spatiul aerian al acestei tari pentru a participa la o reuniune ministeriala a OSCE in Macedonia de Nord, transmite…

- Un barbat de origine rusa detinut in Letonia pentru spionaj in favoarea Moscovei a murit in inchisoare in urma unor probleme de sanatate subite, a anuntat miercuri administratia penitenciara din tara baltica, relateaza AFP, informeaza News.ro.Igors Bobirs, in varsta de 53 de ani, a fost arestat in…

- Rusia isi mentine deschisa „fereastra" spre Europa in pofida „vremurilor dificile", a declarat vineri presedintele Vladimir Putin, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Liderul de la Kremlin a subliniat ca Moscova are o „perioada dificila” cu elitele europene.Presedintele Vladimir Putin a declarat la un…

- Un ofiter militar ucrainean, Roman Cervinski, a coordonat atacul de anul trecut asupra gazoductelor Nord Stream, potrivit unei investigatii comune a ziarului american The Washington Post si cotidianului german Der Spiegel, care citeaza oficiali din Ucraina si din alte parti ale Europei, precum si alte…