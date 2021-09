Pandemia a adus pe aceeasi parte a baricadei scolile si barurile. Pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie au ajuns doua actiuni prin care au fost contestate masuri dispuse pentru limitarea numarului de imbolnaviri. Intr-unul dintre cazuri, 7 baruri si cafenele au cerut abrogarea unor prevederi din hotararile de guvern adoptate anul trecut prin care s-au stabilit interdictii in functie de incidenta imbolnavirilor. In al doilea, 12 scoli si gradinite particulare au solicitat anularea ordinului Ministerului Educatiei de suspendare a cursurilor „fata in fata". Ambele actiuni invoca in esenta…