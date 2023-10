Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca o incetare a focului este „imperativa” cat mai curand posibil pentru a preveni extinderea conflictului dintre Israel sau Hamas sau scaparea acestuia de sub control și ca Beijingul este dispus sa colaboreze cu țarile arabe pentru gasirea unei soluții, a scris…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri, 18 octombrie, ca Israelul a fost de acord ca asistența umanitara sa poata intra in Fașia Gaza dinspre Egipt, avertizand ca orice incercare a Hamas de a fura ajutorul ar ilustra faptul ca nu are "nicio preocupare pentru bunastarea poporului palestinian",…

- Presedintele american Joe Biden va pune 'intrebari dificile' in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni, transmite Reuters. Biden merge…

- Atacul de miercuri dimineața a fost respins dupa ce armata aeriana a reușit sa intercepteze cele doua drone inainte ca acestea sa poata lovi, relateaza Reuters.Oficialii americani, care au vorbit sub rezerva anonimatului, au refuzat sa spuna pe cine suspecteaza ca se afla in spatele atacului, dar acesta…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, duminica, ca este de parere ca gruparea militanta Hamas trebuie eliminata. In același timp, Joe Biden susține ca trebuie sa se gaseasca o cale pentru un stat palestinian și a avertizat Israelul ca o invazie in Fașia Gaza ar reprezenta o greșeala. Inalti oficiali…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat vineri, 13 octombrie, ca Pentagonul este pregatit sa desfasoare mai mult ajutor militar pentru Israel, in timp ce fortele israeliene se pregatesc pentru o probabila invazie in Fasia Gaza, ca raspuns la atacul devastator al gruparii islamiste…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca acordul pe termen lung, prin care Kievul și Washingtonul au convenit sa lanseze o producție comuna de armament, va crea locuri de munca și o noua baza industriala in Ucraina, relateaza Reuters.Volodimir Zelenski a fost primit joi la Casa…

- Presedintele SUA, Joe Biden, criticat de opozitia republicana pentru reactia sa fata de incendiile devastatoare din arhipelagul Hawaii , va merge lunea viitoare, pe 21 august, in insula Maui, relateaza AFP si Agerpres . Liderul de la Casa Alba, insotit de sotia sa, Jill Biden, se va ”intalni cu echipe…