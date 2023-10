Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si unul din liderii opozitiei, Benny Gantz, au anuntat miercuri ca au convenit crearea unui guvern de urgenta pe durata razboiului, in timp ce Ministerul de Interne a precizat ca alegerile municipale programate pentru 31 octombrie vor fi amanate pe termen…

- Situație tot mai disperata in Fașia Gaza! Nu mai este curent dupa ce singura centrala electrica a ramas fara combustibilAlimentarea cu energie electrica in Fașia Gaza a fost intrerupta, dupa ce singura sa centrala electrica a ramas fara combustibil, potrivit BBC, anunța Mediafax. Alimentarea…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Potrivit BBC News, numarul morților in Israel a ajuns la 1.200, in timp ce peste 900 de persoane au fost ucise in Gaza. Altii au fost rapiti si nu se mai stie nimic de ei. Israelienii isi plang rudele disparute si spera la o minune. Totul, in timp ce armata gaseste sute de cadavre, printre […] Source

- Liderii partidelor din coalitia de guvernare din Israel au convenit sa formeze un guvern de urgenta cu opozitia, a anuntat marti, 10 octombrie, un purtator de cuvant al partidului Likud al premierului Benjamin Netanyahu, scrie Agerpres preluand agenția germana de presa DPA.Netanyahu a fost autorizat…

- Fașia Gaza ar putea fi in pragul unei noi crize umanitare daca livrarile combustibil, medicamente și alimente nu sunt permise, spun autoritațile, pe masura ce Israelul raspunde la atacurile Hamas, cu un „asediu complet” asupra teritoriului, transmite BBC.

- Razboi Israel – Hamas. Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. In plus, unul dintre reprezentanții Hamas a adaugat faptul ca negocierile…

- Hamas terorizeaza Israelul de decenii. Ioana Dumitrescu și Mihai Florea au realizat un reportaj despre viața la granița cu Gaza, in 2007. Lucrurile nu s-au schimbat de atunci decat din rau in mai rau.