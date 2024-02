Stiri pe aceeasi tema

- Biden i-a cerut lui Netanyahu sa nu lanseze asaltul „fara un plan credibil” pentru protejarea populatiei Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Israelul a anunțat ca a eliberat doi ostatici rapiti de Hamas pe 7 octombrie, intr-o operatiune in noaptea de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza…

- La capatul unui tunel de un kilometru de lungime, in Fașia Gaza, soldații israelieni au descoperit celule inghesuite in care, potrivit armatei, Hamas a ținut aproximativ 20 de ostatici, scrie Reuters. Soldații au gasit o zona de detenție, cinci camere inguste in spatele unor gratii metalice, toalete,…

- Israelul a declarat, vineri, ca nu incearca sa distruga poporul palestinian din Fașia Gaza, aparandu-se impotriva acuzatiei de genocid, pe care o considera „total distorsionata” si „rau intentionata”, adusa impotriva sa la cea mai inalta instanta a ONU, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Tiruri intense ale tancurilor israeliene și bombardamente aeriene au lovit in noaptea de vineri spre sambata orașul Khan Younis din Fașia Gaza, au spus localnicii, dupa ce aproape 200 de persoane au fost raportate ca fiind ucise in ultimele 24 de ore in campania israeliana impotriva militanților Hamas,…

- Luptele din Fașia Gaza au escaladat joi cu unele dintre cele mai intense bombardamente israeliene din timpul razboiului, iar Hamas și-a demonstrat capacitatea de a lansa rachete asupra Tel Aviv-ului, chiar daca inamicii s-au angajat in discuții serioase privind un nou armistițiu. Bombardamentele israeliene…

- Biroul de presa al guvernului Hamas din Fasia Gaza a comunicat ca peste 20.000 de palestinieni au fost ucisi pana acum in acest teritoriu, in contextul in care Israelul isi continua ofensiva, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Orasul Rafah - din sudul Fasiei Gaza - catalogat de armata israeliana…

- Israelienii au informat SUA ca au inceput sa „testeze cu atentie” inundarea unora dintre tunelurile din Gaza cu apa de mare pentru a testa capacitatea de a degrada reteaua de tuneluri la scara mai mare, a declarat marti un oficial american pentru CNN. Presedintele american Joe Biden a fost intrebat…