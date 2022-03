Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehoicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta racheteleor in timul noptii, ci si Harkov. Luni, chiar in timpul primelor negocieri…

- Este prea devreme pentru a descrie operatiunea militara a Rusiei ca fiind un esec, dar deocamdata, dupa patru zile de la invazie, armata lui Putin nu a reusit inca sa indeplineasca ordinul primit, acela de a pune mana pe Ucraina si a o subjuga. Ucrainenii au rezistat eroic in fata armelor ultrasofisticate…

- Un comandant de top al trupelor cecene si mana dreapta a liderului Ramzan Kadirov a fost ucis de fortele speciale ucrainene SpetzNaz „Alfa”, in zona aeroportului Gostomel din apropierea Kievului, potrivit mai multor surse. Generalul Magomed Tushaev ar fi fost eliminat impreuna cu intregul sau regiment.

- Greenpeace Romania a transmis, joi, un mesaj in contextul situatiei din Ucraina in care cere solutionarea pasnica a conflictelor, potivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- O impresionanta coloana de tancuri care poarta steagurile regiunilor separatiste din Donbas și pe cel al Rusiei se indreapta spre Mariupol, principalul port ucrainean de la Marea Azov. Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale ale Ucrainei. Orașul-port cu aproape 500.000 de locuitori din…

- Mii de oameni au ieșit, sambata, pe strazi in al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Aceștia afișau mesaje precum „Harkov este Ucraina” și „opriți agresiunea Rusiei”, in contextul in care țara se pregatește de o posibila ofensiva militara a Rusiei, transmite Reuters.

- Generalii ucraineni afirma ca, daca Rusia opteaza pentru o invazie, nu vor avea nicio șansa de a o respinge fara o infuzie masiva de resurse militare din partea occidentului, relateaza The New York Times. La a 30-a aniversare a fondarii armatei ucrainene de saptamana aceasta președintele Volodimir…