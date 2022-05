Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin s-a declarat astazi gata sa ajute la "depasirea crizei alimentare" provocate de blocarea cerealelor ucrainene si rusesti, daca vor fi ridicate sanctiunile impotriva Moscovei, relateaza France Presse si Reuters.

- Rusia ”este pregatita sa aiba o contributie semnificativa in depasirea crizei alimentare, prin exportul de cereale si ingrasaminte, cu conditia ca Occidentul sa ridice restrictii motivate politic”, a declarat Putin intr-o convorbire la telefon cu premierul italian Mario Draghi, anunta intr-un comunicat…

- UDPATE 2 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a emis, marti, un decret care prevede sanctiuni impotriva statelor care au adoptat masuri „inamicale” in contextul invaziei militare ruse in Ucraina, o referire la sanctiunile masive impuse de Occident. Decretul prezidential este o riposta la „actiunile…

- UPDATE 2 Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca operațiunea militara a Moscovei in Ucraina iși va atinge, fara indoiala, obiectivele sale, anunța Sky News. Vorbind la o ceremonie de decernare a unor premii la cosmodromul Vostochny din Rusia, liderul de la Kremlin a fost citat de agențiile…

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, avertizeaza ca sancțiunile venite din partea Occidentului seamana cu o declarație de razboi. In comentariile facute la televiziunea de stat rusa, sambata, Putin a declarat ca Rusia dorește ca Ucraina sa fie „demilitarizata” și a adaugat ca țara ar trebui…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, avertizeaza ca sancțiunile venite din partea Occidentului seamana cu o declarație de razboi. Vladimir Putin a avertizat ca sancțiunile occidentale impotriva Rusiei sunt asemanatoare cu o declarație de razboi, potrivit Sky News. In comentariile facute la…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 7 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…