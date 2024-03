Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a avertizat joi, in cursul unei vizite la Washington, ca rezultatul razboiului din Ucraina ar putea fi decis in lunile urmatoare, indemnand aliatii occidentali sa-si intensifice ajutorul acordat Kievului, noteaza AFP.

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut joi Statelor Unite(SUA) si Uniunii Europene(UE) sa “faca mai mult” pentru a ajuta Ucraina sa se apere impotriva razboiului de agresiune rus, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro. Seful guvernului german a facut aceste declaratii inainte de a pleca spre Washington,…

- Intr-un eseu pentru CNN, șeful armatei ucrainene a lansat mai multe critici la adresa șefilor sai politici de la Kiev. In acest timp, armata Ucrainei face eforturi pentru a apara linia frontului, in ciuda crizei de muniție cu care se confrunta, scrie Politico. In vreme ce conflictul dintre președintele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a inceput ieri la Washington o serie de intalniri axate pe continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina pentru ca aceasta sa poata face invaziei ruse. Stoltenberg a fost primit dimineata de seful Pentagonului, Lloyd Austin, inainte de a purta discutii…

- Rusia va castiga in conflictul din Ucraina daca Uniunea Europeana nu iși va mobiliza toate capacitațile, a declarat seful diplomației UE, Josep Borrell, intr-un interviu pentru ziarul britanic "The Guardian", scrie TASS, conform Rador Radio Romania.„Daca nu ne schimbam rapid cursul, nu ne mobilizam…