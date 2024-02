Stiri pe aceeasi tema

- La reuniunea organizata la Paris vor participa in jur de 20 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeana pentru a-și reafirma unitatea și sprijinul pentru Ucraina, aflata intr-o situație dificila dupa doi ani de razboi cu Rusia

- Ministrul ucrainean al agriculturii, Mykola Solskyi, subliniaza, intr-o declarație pentru stiripesurse.ro, rolul in creștere al Dunarii pentru exporturile din Ucraina. Țara vecina, aflata in plin razboi cu Rusia, are planuri mari in privința Dunarii, dupa cum a dezvaluit publicația Bloomberg, iar Romania…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, susțin ca razboiul dezlanțuit de Rusia impotriva Ucrainei a forțat UE sa iși accelereze tranziția energetica, relateaza Euractiv.com . „Anul trecut, in 2023, pentru prima oara, am produs mai multa…

- Populația civila din Romania trebuie sa se pregateasca de razboi, avertizeaza șeful Armatei. Intr-un interviu pentru Europa Libera, generalul Gheorghița Vlad spune ca anul acesta ar trebui sa fie adoptata in Parlament legea care prevede stagiul militar voluntar. ”Da, populația Romaniei, la fel ca intreaga…

- UPDATE 6:40 - Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta joi dupa-amiaza, la cererea Moscovei, care a acuzat Ucraina ca a doborat un avion de transport militar rusesc , a anuntat miercuri presedintia franceza a Consiliului, informeaza AFP.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, aflat in…

- Uniunea Europeana vrea sa anunte un al 13-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei la implinirea a doi ani de la inceputul invaziei din Ucraina, pe 24 februarie, au declarat vineri surse diplomatice, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 675. Ucraina și alți 30 de membri ai ONU au solicitat o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate ca raspuns la atacul frenetic al Rusiei asupra orașelor ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 664. Uniunea Europeana va organiza un summit special pentru a discuta alocarea unei asistențe suplimentare de 50 de miliarde de euro Ucrainei pentru o perioada de patru ani, pe data de 1 februarie 2024.