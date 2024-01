Război în Ucraina, Ziua 695. Macron își pregătește vizita în Ucraina, NATO lansează un exercițiu anti-Rusia UPDATE: Macron la Zelenski, vizita la Kiev in februariePresedintele francez Emmanuel Macron, intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, „si-a confirmat intentia de a vizita Ucraina in februarie” si a sperat „ca acordul bilateral de securitate sa fie incheiat cu aceasta ocazie, in urma angajamentelor asumate la G7 din Vilnius pe 12 iulie”, scrie o nota de la Elysee.„Presedintele francez a reiterat sprijinul neclintit al Frantei pentru Ucraina si hotararea noastra de a sprijini poporul ucrainean pe termen lung in fata razboiului de agresiune al Rusiei, atat la nivel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

