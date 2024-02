Video -Un bărbat şi-a dat foc în faţa ambasadei Israelului la Washington Un barbat si-a dat foc, duminica, in fata ambasadei Israelului la Washington, a anuntat Ministerul israelian de Externe, potrivit presei. The Times of Israel noteaza ca in comunicat se precizeaza ca barbatul nu era cunoscut de ambasada inainte de autoincendiere si ca a fost chemata o ambulanta, iar barbatul a fost dus la spital. Publicatia ebraica Walla transmite ca barbatul a suferit rani care ii pun viata in pericol si ca niciun membru al personalului ambasadei nu a fost ranit. Incident outside of Israel’s Embassy in Washington DC. This the scenes a few minutes ago..… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

