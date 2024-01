Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat marti ca va merge in Ucraina in luna februarie si ca Franta va livra Kievului 40 de rachete Scalp cu raza lunga de actiune, precum si „sute de bombe”.

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a anuntat marti ca va merge in Ucraina in luna februarie si ca Franta va livra Kievului 40 de rachete Scalp cu raza lunga de actiune, precum si „sute de bombe”, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat marti ca va merge in Ucraina in luna februarie si ca Franta va livra Kievului 40 de rachete Scalp cu raza lunga de actiune, precum si "sute de bombe", informeaza AFP.

- Zeci de rachete s-au abatut luni noaptea și marți dimineața asupra Kievului și altor mari orașe ucrainene. Numai la Kiev erau anunțate primele victime, respectiv patru morți și peste 20 de raniți. Președintele Volodimir Zelenski a denunțat marți dimineața „teroarea rusa” declanșata in aceste zile contra…

- Atacurile cu rachete au avut loc in nord estul Ucrainei, iar cele cu drone s-au produs in vestul țarii, potrivit Reuters. Orașul Harkov din nord est a fost atacat cu rachete rusești vineri dimineața. Primarul Ihor Terehov a anunțat ca au fost inregistrate cel puțin șase explozii. In același timp, apararea…

- Cel puțin 34 de persoane au fost ranite in urma unor atacuri cu rachete din aceasta noapte asupra Kievului, au anunțat autoritațile. Un spital de copii a fost lovit de resturile unei rachete rusești distruse la Kiev. Serhiy Popko, șeful administrației militare de la Kiev, a declarat ca victimele au…

- Ucraina a doborat luni rachete lansate de Rusia intr-un atac asupra Kievului, cel puțin patru persoane fiind ranite de resturile care au cazut in mai multe cartiere ale capitalei, au anunțat oficiali. Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus opt rachete balistice lansate de Rusia in jurul…

- Rusia a lansat 21 de drone și trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul nopții de marți spre miercuri, dar toate dronele și doua dintre rachete au fost distruse inainte de a-și atinge țintele, au anunțat forțele aeriene ucrainene, citate de Reuters. Cea de-a treia racheta nu a fost distrusa,…