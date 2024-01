Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele rusești din regiunea Herson din sudul Ucrainei au ucis cinci persoane, inclusiv un barbat de 87 de ani și soția sa de 81 de ani, care au murit in urma unei raiduri asupra cladirii in care locuiau. Tirurile de duminica au ranit alte noua persoane, inclusiv un copil de 15 ani, au provocat…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul noaptea trecuta, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei. “In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de catre ocupantii rusi, noua persoane…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP. ‘In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…

- Patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor atacuri asupra unor zone rezidențiale in cursul nopții de sambata spre duminica, scrie The Guardian. In cursul nopții, patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor lovituri asupra unor zone rezidențiale din regiunile Harkov, Donețk și Herson, a…

- Zece persoane au fost ranite și cinci au ramas sub daramaturi in urma atacurilor aeriene, lansate de ruși asupra unor localitați din estul Ucrainei. Un bloc, noua case și o secție de Poliție au fost avariate. Rachetele rusești au fost lansate in cursul nopții și au vizat regiunea ucraineana Donețk,…

- Rachetele rusești au lovit un spital și o mina din estul Ucrainei, au anunțat oficialii ucraineni. Doua persoane au murit și mai multe au fost ranite, potrivit Reuters. Bombardamentele rusești s-au desfașurat pe parcursul nopții și au vizat regiunile Donețk și Harkov din estul Ucrainei, au declarat…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și 14 ranite intr-un atac cu rachete rusești care a lovit sambata (21 octombrie) o poșta din orașul Harkov din nord-estul țarii, au anunțat oficiali ucraineni. “Rachetele rusești au lovit centrul Nova Poshta, o unitate civila obișnuita”, a declarat președintele…