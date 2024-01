Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovita de un baraj de rachete dimineața devreme. Cel puțin 16 persoane au fost ranite și mai multe incendii au izbucnit in oraș, potrivit Sky News. Vitaly Klitschko, primarul Kievului, a declarat ca 15 dintre cei raniți au fost transportați la spital, dar pana acum nu…

- Atacurile cu rachete au avut loc in nord estul Ucrainei, iar cele cu drone s-au produs in vestul țarii, potrivit Reuters. Orașul Harkov din nord est a fost atacat cu rachete rusești vineri dimineața. Primarul Ihor Terehov a anunțat ca au fost inregistrate cel puțin șase explozii. In același timp, apararea…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii.Fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters citat de Agerpres.roCa rezultat al luptelor aeriene, Fortele aeriene ucrainene…

- Rusia a lansat 15 drone asupra Ucrainei, majoritatea in sudul țarii, in cursul nopții de sambata spre duminica, apararea aeriana distrugand 14 dintre ele, a anunțat duminica armata ucraineana, citata de Reuters. „In urma luptelor aeriene, forțele aeriene și forțele de aparare ale Ucrainei au distrus…

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…

- Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost atacate cu rachete și drone in noaptea de duminica spre luni. Rusia a folosit „arme balistice, rachete aeriene ghidate și drone de atac” in raidul nocturn care a vizat Ucraina, au anunțat reprezentanții forțelor aeriene de la Kiev, potrivit Sky News. Doua rachete…

- Rușii au declașat un nou atac asupra Ucrainei. Au fost folosite 36 de drone, au anunțat cei de la Forțele aeriene ucrainene, citate de Reuters. Rușii au lansat in noaptea de luni spre marți 36 de atacuri cu drone asupra Ucrainei, au declarat reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene. Sistemele de aparare…