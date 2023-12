Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a bombardat orașul ucrainean Harkov cu rachete și drone, au declarat oficiali ucraineni, la cateva ore dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca a efectuat un asalt aerian mortal in apropiere de Belgorod.

- Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de „terorism deliberat” si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, transmite AFP. Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei…

- 14 persoane, printre care și un copil, au fost ucise, iar alte 108 au fost ranite in urma atacurilor armatei ucrainene asupra regiunii Belgorod sambata, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgența, potrivit The Guardian.

- Patru persoane, intre care trei copii si au pierdut viata si altele au fost ranite in mai multe atacuri ale armatei ucrainene in doua regiuni rusesti de la granita cu Ucraina, au declarat sambata autoritatile locale, la o zi dupa un val de atacuri masive rusesti pe teritoriul ucrainean, relateaza AFP,…

- Kievul s-a distanțat de Moscova: Ucraina sarbatoreste pentru prima data Craciunul pe 25 decembrieUcrainenii urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul luni, la 25 decembrie, in loc de 7 ianuarie, dupa tirul vechi, odata cu Rusia, o decizie simbolica prin care Volodimir Zelenski s-a distantat intr-o tara…

- Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac aerian de vineri dimineața. Un civil a fost ucis, iar alți patru au fost raniți, potrivit The Guardian. Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac…

- Kievul si Moscova au anuntat un acord pentru repatrierea unui orfan ucrainean in varsta de 17 ani, transferat in Rusia din orasul ucrainean Mariupol.Anuntul vine ca raspuns la cererea de ajutor pe care acest adolescent i-a adresat-o presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. “Va rog, Volodimir Oleksandrovici,…

- O racheta rusa a lovit vineri o cladire a departamentului de pompieri din regiunea nordica Harkov, ranind cel puțin opt salvatori, a declarat ministrul de interne ucrainean, citat de Reuters. Atacul a vizat orașul Izium, a precizat ministrul Ihor Klymenko, intr-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram,…