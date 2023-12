Stiri pe aceeasi tema

- Trupele de artilerie ale grupului de trupe „Sud” a lovit patru puncte forte și un punct de desfașurare temporara a brigazii 46 aeromobile a Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția Donețk

- Potrivit agenției de informații militare a Ucrainei, dronele au reușit sa scufunde ambele nave in timpul unui atac nocturn. Navele implicate in incident au fost identificate ca fiind una din clasa Akula și cealalta din clasa Serna.Raportul furnizat de serviciile de informații ucrainene precizeaza:…

- Surse ruse au susținut pe scara larga ca forțele ruse sunt acum capabile sa interzica toate liniile de comunicații terestre ucrainene (GLOC) in Avdiivka, deși un proeminent blogger rus a declarat ca aceste afirmații sunt premature.

- Generalul in retragere Ben Hodges, fostul comandant al Armatei americane din Europa, a argumentat ca decizia armatei ucrainene de a pune accentul pe atacurile asupra artileriei, cartierelor generale și centrelor logistice rusești face parte dintr-un plan strategic mai amplu, care nu se concentreaza…

- Grupul de „Vest” al Forțelor Armate ruse au efectuat atacuri cu rachete și artilerie asupra pozițiilor armatei ucrainene aflate pe direcția Kupiansk. Artileria a lovit pozițiile celei de-a 32-a brigada mecanizata ucraineana in zona satului Ivanovka