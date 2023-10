Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a doborat in cursul noptii de duminica spre luni 14 drone de atac si o racheta de croaziera lansate de Rusia spre sudul si estul tarii, dar resturile unei drone doborate au avariat un depozit din portul Odesa de la Marea Neagra, au declarat luni oficiali ucraineni, relateaza Reuters, preluat…

- O racheta rusa s-a izbit miercuri dimineața de o cladire rezidențiala din sud-estul țarii, ucigand cel puțin doi civili și ranind cinci, in orașul ucrainean Zaporojie, au declarat oficialii ucraineni, potrivit Reuters. O femeie de 31 de ani a fost, de asemenea, ucisa și patru persoane au fost ranite…

- Doi oameni au murit și mai mulți sunt raniți dupa ce o racheta a distrus un bloc din orașul ucrainean Zaporojia, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters.Doua persoane au fost ucise și cel puțin patru au fost ranite dupa ce un bloc de locuințe a fost distrus intr-un atac aerian rusesc asupra…

- Dovezile sugereaza ca explozia cu victime produsa intr-o piata aglomerata din orasul Kostiantinivka (Konstantinovka), in estul Ucrainei, in ziua de 6 septembrie, a fost cauzata de o racheta ratacita lansata de fortele ucrainene, scrie cotidianul The New York Times (NYT) in editia de marti, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 570. Autoritațile instalate de Rusia in Crimeea au anunțat sambata ca intenționeaza sa vanda aproximativ 100 de proprietați ucrainene, inclusiv una aparținand președintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters.

- Joi, 14 septembrie, Ucraina a declarat ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusesti care i-au atacat teritoriul in timpul noptii si ca un copil a fost ucis in sudul tarii de un bombardament de artilerie, relateaza Reuters . Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat ca un baiat de 6 ani a fost…

- Forțele ruse au bombardat cu doua rachete, luni seara, centrul orașului Pokrovsk, din regiunea estica Donetk, lovind un bloc de apartamente. In urma atacului, cel puțin 8 oameni au murit, iar alți 31 au fost raniți, au anunțat autoritațile ucrainene.07:2008-08-2023Opt morti in urma atacurilor de la…

- Rusia bombardeaza Ucraina cu rachete balistice si rachete hipersonice Kh-47M2 Kinzhal.Sirenele suna pe tot teritoriul țarii iar cetatenii ucraineni sunt indemnati sa se adaposteasca. Exista o serie de rapoarte care indica faptul ca fortele ruse trag cu rachete chiar din interiorul teritoriului belarus,…