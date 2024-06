Stiri pe aceeasi tema

- Costi Ionița a fost prins pe picior greșit! Dupa ce i-a dat gata pe Mohombi, Faydee și Shaggy, celebrul producator a dat gata și regulile de circulație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație.

- Gheorghe Dinica, unul dintre cei mai iubiți și respectați actori romani, a fost un om cu o poveste de viața impresionanta. S-a stins din viața pe 10 noiembrie 2009, la varsta de 75 de ani, lasand in urma o moștenire artistica de neegalat și amintiri prețioase pentru cei care l-au cunoscut și admirat.…

- Dupa un mariaj eșuat, care a durat aproximativ un an, cu Toni Iuruc, Simona Halep parea ca nu-și mai gasește fericirea in brațele altui barbat. Divorțata din 2022, frumoasa sportiva din Romania a inceput in ultima perioada sa posteze in mediul online, mai exact pe Instagram, la story, fotografii cu…

- Cunoscuta de o țara intreaga, datorita aparițiilor de la Realitatea TV, dar și a emisiunii „40 de intrebari”, de la Kanal D, Denise Rifai a devenit una dintre cele mai apreciate prezentatoare din Romania. Recent, ea a fost invitata, alaturi de Razvan Simion și Dani Oțil, la „M.C.N Podcast”, emisiune…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro reușesc sa surprinda cele mai interesante imagini cu vedetele dn Romania. Alex Pițurca demonstreaza cat de important este statutul cand vine vorba de respectarea regulilor de circulație. In ce ipostaza a fost surprins sportivul.

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut miercuri 21 de percheziții la locuințele membrilor unei rețele de trafic de migranți care acționa in Romania, Italia și Austria. Aceștia ar fi incasat intre 5.000 și 10.000 de euro de la fiecare migrant.

- Gabi Balint pune calitatea pe primul loc! Fostul fotbalist, așa cum nu a fost vazut vreodata de bani! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare cu fostul sportiv.