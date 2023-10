Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat Ucraina cu drone de asalt si rachete ghidate si antiaeriene, in noaptea de sambata spre duminica, iar fortele de aparare ucrainene au reusit sa doboare patru dintre ele, au informat surse oficiale de la Kiev, citate de EFE, conform Agerpres.Fortele aeriene ucrainene a anuntat intr-un…

- Ucraina a avertizat joi cu privire la ”lunile dificile ce vor urma” dupa atacul ”masiv” cu rachete lansat de Rusia in cursul noptii care a vizat mai multe orase din tara , inclusiv capitala Kiev, si a ucis cel putin doua persoane la Herson (sud), potrivit autoritatilor ucrainene, relateaza AFP. ”Ne…

- Rusia a lansat un atac masiv cu rachete, in noaptea de miercuri spre joi, asupra mai multor orase ucrainene, fiind vizata inclusiv capitala Kiev. Doi oameni au fost uciși in Herson, cel putin 18 persoane au fost ranite si mai multe obiective de infrastructura au fost avariate in intreaga tara. In urma…

- Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP, citat de Agerpres."Au fost interceptate drone in zonele de vest, sud-vest, nord-vest si est ale…

- Rusia a afirmat ca a distrus, in cursul noptii de miercuri spre joi, mai multe drone aeriene ucrainene in regiunile de frontiera Briansk si Belgorod (vest), fara a raporta victime pana in prezent, relateaza AFP, citat de Agerpres.In patru comunicate distincte, Ministerul rus al Apararii a indicat…

- Apararea antiaeriana din de la baza militara rusa Pskov, situata la circa 700 de kilometri de granița cu Ucraina, a avut din nou de lucru noaptea trecuta. Pe rețelele sociale au aparut imagini cu tiruri intense de artilerie antiaeriana, deși de aceasta data nu s-au auzit zgomote de explozii. Mai multe…

- Apararea antiaeriana ucraineana a doborat 15 drone care se indreptau spre Kiev, in noaptea de miercuri pana joi, a declarat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko, in timp ce la Herson mai multi civili si pompieri au fost raniti intr-un dublu atac asupra unei biserici, relateaza…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat ca au interceptat 36 de rachete de croaziera trase de Rusia intr-un nou val de bombardamente, in a 18-a luna de la invadarea tarii. “Pe 26 iulie, 36 de rachete de croaziera ale inamicului au fost distruse”, a afirmat pe Telegram comandantul fortelor aeriene ucrainene,…