- Rusia nu are acum unitațile de „infanterie de elita” pe care se baza candva pentru a conduce ofensive la scara larga in Ucraina, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 28 august.Potrivit ISW, armata rusa a redistribuit rapid unitați aeropurtate de elita in regiunile…

- Ucraina a declarat marți ca forțele sale au patruns mai adanc in liniile de aparare rusești de langa Robotyne, la o zi dupa ce a revendicat controlul asupra satului de pe frontul de sud, scrie The Guardian, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al armatei, Andriy Kovalyov, a declarat ca forțele…

- Ucraina a declarat luni ca trupele sale au eliberat așezarea Robotyne din sud-estul țarii și ca incearca sa avanseze mai departe spre sud in contraofensiva lor impotriva forțelor rusești, relateaza Reuters.

- Ucraina a declarat luni ca trupele sale au eliberat așezarea Robotyne din sud-estul țarii și ca incearca sa avanseze mai departe spre sud in contraofensiva lor impotriva forțelor rusești, relateaza Reuters. Armata ucraineana a declarat saptamana trecuta ca forțele sale au arborat steagul național in…

- Forțele ucrainene au revendicat joi un succes pe frontul din sud-estul țarii, unde au eliberat o așezare in ziua precedenta, transmite Reuters. Ucraina a anunțat recucerirea miercuri a satului Urozhaine de la trupele rusești. Acesta este primul sat pe care Kievul spune ca l-a recucerit din 27 iulie.…

- Apararea antiaeriana ucraineana a doborat 15 drone care se indreptau spre Kiev, in noaptea de miercuri pana joi, a declarat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko, in timp ce la Herson mai multi civili si pompieri au fost raniti intr-un dublu atac asupra unei biserici, relateaza…

- Oficialii au avertizat in același timp ca asaltul se afla inca in faza incipienta - și ca SUA și aliații sai „raman optimiști”, in vreme ce Ucraina a spus și ea ca principala sa forța militara nu a fost aruncata in lupta și ca evenimentele majore urmeaza sa aiba loc, scriu CNN și The Guardian. Contraofensiva…

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.