Stiri pe aceeasi tema

- Dmitry Glukhovsky, autor al mai multor romane printre care si cele din franciza Metro dupa care au fost inspirate jocurile video, a fost condamnat in lipsa la opt ani de inchisoare in urma cu cateva zile.

- De 528 de zile dureaza razboiul nemilos in țara vecina, Ucraina. Ultimile saptamani schimbari majore pe front nu au fost, ceea ce nu inseamna ca a scazut și intensitatea luptelor. Ucrainenii afirma ca ar fi preluat inițiativa strategica. Evenimentele par a confirma spusele oficialilor... Dar razboiul…

- Razboi in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul “ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, scrie Agerpres.

- Flota rusa de la Marea Neagra se pozitioneaza pentru blocada porturilor ucrainene dupa ce Moscova a suspendat un acord international pentru transportul cerealelor, potrivit unor analisti britanici din domeniul apararii, informeaza miercuri dpa. Corveta moderna a Rusiei „Serghei Kotov” patruleaza deja…

- Joe Biden a afirmat ca presedintele rus Vladimir Putin a pierdut deja razboiul in Ucraina. “Putin deja a pierdut razboiul. Nu exista nicio posibilitate pentru el sa castige razboiul in Ucraina. Eu sper ca Ucraina sa faca progrese semnificative in ofensiva sa si ca asta sa duca la o reglementare negociata…

- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, este convins ca Ucraina nu este capabila sa caștige razboiul contra Rusiei.„Poziția mea, poziția Ungariei de la bun inceput, a fost ca acest razboi este un eșec al diplomației, nu ar fi trebuit sa existe niciodata. Privind ceea ce se intampla pe linia frontului,…