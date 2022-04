Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 53 a zi a invaziei ruse in Ucraina este cea in care expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care au rezistat pana acum in portul strategic Mariupol. Administrația lui Putin a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Președintele Ucrainei…

- Rusia le-a cerut forțelor ucrainene din Mariupol sa se predea pana duminica dimineața, a anunțat agenția de presa Tass, preluata de Reuters. Tuturor luptatorii ucraineni ramasi in Mariupol și care sunt baricadati in acest moment in otelaria Azovstal li s-a cerut sa depuna armele. Intr-o declaratie,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca "eliminarea" ultimilor soldati ucraineni din orasul Mariupol asediat de armata rusa "ar pune capat oricaror negocieri de pace" cu Moscova, informeaza AFP. "Eliminarea militarilor nostri, a oamenilor nostri (din Mariupol) va pune capat…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Ucraina și Rusia se afla in a 50-a zi de razboi, iar seria bombardamentelor continua. Acum, ucraineni au anunțat ca ar fi lovit nava de razboi ”Moscova” care aparține armatei ruse. In tot acest timp, soldații lui Vladimir Putin spun ca s-a produs un incendiu urmat de o explozie.

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 30. A trecut o luna de cand a inceput invazia trupelor ruse in Ucraina. Mii de oameni au murit, printre care și 121 de copii, și mii de locuințe au fost complet distruse. Cu toate astea, Rusia nu pare sa dea inapoi.

- "In oras sunt aproximativ 100.000 de oameni. In conditii inumane. Intr-un blocaj complet. Fara hrana, fara apa, fara medicamente. Sub bombardament constant", a spus el in intr-un mesaj postat pe Facebook.El a adaugat ca eforturile de salvare a civililor de acolo prin coridoarele umanitare au fost intrerupte…