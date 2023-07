Stiri pe aceeasi tema

- Ocupantii rusi au lansat in noaptea trecuta un nou atac masiv combinat cu rachete de croaziera si drone kamikaze asupra oraselor ucrainene, informeaza agentia de presa Unian. Astfel, rachete rusesti au lovit doua instalatii industriale in orasul Krivii Rih (Krivoi Rog), in sudul Ucrainei, la primele…

- Trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orasului ucrainean Odesa, in noaptea de narti spre miercuri. Bilantul preliminar indica trei morti si 13 raniti. Comandamentul Operational „Sud” din Ucraina a raportat ca rusii au tras patru rachete Kalibr de pe o nava din Marea Neagra. In urma unei lupte…

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. Guvernatorul Serhiy Lysak a scis pe Telegram ca trei dintre copii sunt in stare grava. In total,…

- Orasul rus Sebekinp din regiunea Belgorod, situata la frontiera cu Ucraina, era vizat de mai multe ore de "atacuri neintrerupte", soldate cu opt raniti, anunta joi guvernatorul Viaceslav Gladkov, relateaza AFP. "Este o dimineata rea in regiunea Belgorod", se plange guvernatorul pe Telegram. "Sebekino…

- Trei oameni au murit in urma atacului aerian care s-a desfașurat pe parcursul nopții la Kiev, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Sky News. Administrația militara din Kiev a anunțat pe Telegram ca doua dintre victime sunt copii. O victima avea in jur de 5 ani, iar a doua aproximativ 12 ani,…

- Oficiali din Rusia au declarat vineri ca rachete lansate de fortele ucrainene au ranit sase copii si un parlamentar rus si au avariat doua fabrici dezafectate in principalul oras din estul regiunii Luhansk, situat la aproximativ 100 km in spatele liniei frontului, relateaza Reuters.Doua rachete tactice…

- Cel putin 34 de persoane au fost ranite in urma unor atacuri cu rachete lansate in noaptea de duminica spre luni si luni dimineata asupra orasului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk, a anuntat, pe Telegram, seful Administratiei Militare de Stat din Dnipropetrovsk, Serhii Lisak conform Agerpres.ro…