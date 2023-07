Grupul de mercenari Wagner nu mai lupta in prezent in Ucraina, a declarat vineri consilierul pentru securitate naționala a Casei Albe, Jake Sullivan, la Aspen Security Forum, relateaza Reuters. Șeful grupului, Evgeni Prigojin, a aparut miercuri intr-un videoclip, spunand ca luptatorii sai nu vor mai lua parte deocamdata la razboiul din Ucraina, dar le-a ordonat […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 514. Mercenarii Wagner nu mai sunt activi in Ucraina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .