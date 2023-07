Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

- Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala cu mai multe etaje si au declansat un incendiu, a scris comandamentul operational al armatei ucrainene pe Facebook, informeaza DPA potrivit Agerpres.Trei civili au murit in incendiu si alte 26 de persoane…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Ucraina este acuzata de Rusia ca a atacat cu drone Kremlinul, cu scopul de a-l ucide pe președintele Vladimir Putin. Atacul ar fi avut loc noaptea trecuta, iar pe rețelele de socializare din Rusia au circulat imagini cu fumul care se ridica deasupra Kremlinului.

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Crimeea dupa ce a fost lovit de doua drone ucrainene, a anunțat sambata un oficial desemnat de Rusia in aceasta zona, cel mai recent dintr-o serie de atacuri in peninsula anexata, in timp ce Rusia se pregatește pentru o contraofensiva ucraineana…

- Serviciul de informații militare din Kiev reacționeaza la incendiul din Crimeea, numindu-l "pedeapsa divina" pentru atacul cu rachete de ieri. Potrivit aceluiași serviciu, 10 rezervoare de combustibil au fost distruse in Sevastopol sambata. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…