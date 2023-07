Stiri pe aceeasi tema

- O aderare a Ucrainei va face NATO “mai puternica”, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adresandu-se multimii la Vilnius, capitala Lituaniei care gazduieste pana miercuri un summit-cheie al Aliantei.“NATO ii va da Ucrainei securitate. Ucraina va face NATO mai puternica”, a declarat…

- Liderii NATO se reunesc marti si miercuri la Vilnius, in Lituania, incercand sa se puna de acord asupra relatiilor pe care le vor avea cu Ucraina si asupra mesajului pe care il vor transmite Moscovei dupa mai bine de 500 de zile de razboi. Președintele american Joe Biden a sosit la Vilnius și a fost…

- Președintele SUA, Joe Biden, va avea doua intalniri bilaterale la nivel inalt cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskyy, in marja summitului Alianței Nord-Atlantice de la Vilnius, Politico. Potrivit publicației, marți, 11 iulie, Biden se va intalni cu…

- „NATO este un proces care necesita ceva timp pentru a indeplini toate calificarile - de la democratizare la o intreaga serie de alte probleme”, a spus Joe Biden parand sa faca aluzie la ceea ce tarile candidate la NATO, mai ales cele din fostul bloc comunist, au primit inainte de aderarea propriu-zisa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost pe Insula Șerpilor, ca sa marcheze 500 de zile de la inceputul razboiului. Vineri, Turcia a anunțat ca susține oficial aderarea Ucrainei la NATO. A spus-o președintele Recep Erdogan, in timpul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau de la Kiev. Numai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…