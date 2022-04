UPDATE 2 ONU anunța ca cel puțin 1.892 de civili au murit in Ucraina de la inceputul razboiului Cel puțin 1.892 de civili au fost uciși și 2.558 au fost raniți de la inceputul razboiului din Ucraina, in februarie, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Pe lista cu decese confirmate sunt 478 de barbați, 308 femei, 30 […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 49. Zelensky propune sa-l dea rușilor pe Viktor Medvedciuk contra militari ucraineni UPDATE 2 Statistica sumbra confirmata de ONU: aproape 1.900 de civili au murit in Ucraina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .