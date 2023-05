Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de duminica spre luni in orașul Dnipro, precum și in Zaporojie și Harkov, transmite The Guardian.In cursul nopți de duminica spre luni, la ora 3.48, a fost activata o alerta de raid aerian la nivel național, potrivit Kyiv Independent. Orașul Odesa ar fi…

- Apararea antiaeriana a reușit sa respinga mai mult de jumatate din atacurile cu drone și rachete rusești: 19 din cele 28 de obiecte aeriene lansate au fost distruse, inclusiv trei rachete de calibru provenite din Marea Neagra și 16 drone. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Razboi in Ucraina, ziua 440. O alerta aeriana a fost declarata in regiunile Sumi, Cernihiv, Poltava, Harkov și Dnipropetrovsk, precum și in partea controlata de Kiev a regiunii Zaporojie, conform harții online a Ministerului ucrainean al Transformarii Dig

- Noi explozii au fost auzite joi la Kiev și in alte orașe ucrainene, la o zi dupa ce Rusia a acuzat Ucraina ca a efectuat un atac cu drone asupra Kremlinului. Președintele Volodimir Zelenski este in Olanda, unde urmeaza sa aiba un discurs la Haga. Atacuri au fost raportate și in Zaporojie și Odesa,…

- Un barbat și fiica sa au fost uciși intr-un atac lansat de ruși, duminica, la primele ore ale dimineții, anunța autoritațile ucrainene. Un barbat in varsta de 50 de ani și fiica sa de 11 ani au murit in urma unui atac cu rachete asupra unei cladiri rezidențiale din Zaporojia, potrivit autoritaților…

- Atacuri rusești masive au tintit regiunile ucrainene Harkov si Odesa, au anuntat autoritatile locale. Mai multe explozii au fost semnalate și in Kiev, in cursul dimineții. De luni intregi, Rusia bombardeaza instalatii-cheie din Ucraina cu rachete si drone, perturband viata de zi cu zi a milioane de…