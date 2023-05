Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti, 2 mai, Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna…

- Un oficial rus a avertizat vineri, 21 aprilie, cu privire la o cursa "incontrolabila" a inarmarii care implica mai multe puteri nucleare, relateaza agenția rusa de presa RIA, potrivit Reuters."In esența, asistam la o cursa a inarmarii cu rachete cu consecințe greu de prevazut. Zeci de miliarde de dolari…

- Kremlinul se așteapta la o participare mai mare decat in mod normal la alegerile prezidențiale din 2024 și ca președintele Vladimir Putin sa obțina cel puțin trei sferturi din voturi, potrivit unor surse citate luni, 3 aprilie, de site-ul de știri RBC, potrivit The Moscow Times . Valorile de referința…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca Rusia va face totul pentru a preveni amenintarile la adresa securitatii peninsulei Crimeea si a orasului-port Sevastopol, anexate in 2014 de Moscova in urma unor referendumuri considerate ilegale de catre Occident, care a impus sanctiuni Rusiei, relateaza…

- UPDATE 23.00 - Un atac cu bombe incendiare a avut loc sambata in orașul Vuhledar, regiunea Donețk, in estul Ucrainei.Proiectilele incendiare creeaza incendii in masa care sunt extrem de greu de stins.Folosirea unor astfel de proiectile impotriva zonelor rezidențiale este o crima de razboi, susțin reprezentanții…