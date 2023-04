Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina a fost afectata de o explozie in apropierea salii motoarelor, cauzata de minarea perimetrului din jurul centralei. Aceste acțiuni sunt un real pericol și pot avea consecințe grave. Frontul este in continuare sub atac, dar informațiile sunt limitate inaintea unei…

- O veste buna pentru Ucraina este ca inca o țara a anunțat ca va trimite avioane de lupta in sprijinul lor. Cu toate acestea, Kremlinul a reacționat vehement, amenințand ca va distruge toate aceste aeronave și a anunțat planurile de dotare a submarinelor cu rachete supersonice. In plus, președintele…

- Peste 500 de militari rusi au fost ucisi sau raniti intr-un interval de 24 de ore in timpul bataliei pentru Bahmut, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene. Numarul victimelor este aproape imposibil de verificat, insa estimarile arata ca ruși pierd intre 5 și 7 soldați pentru un…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP. „Saptamana aceasta, un prim batalion ucrainean a…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Sirenele de alarma au rasunat pe teritoriul Ucrainei, dupa detectarea mai multor avioane rusești care au decolat din Belarus. In același timp, la Bahmut se duc in continuare lupte grele: rușii susțin ca au avansat aproape 2 ki