- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Bombardamentele au continuat joi in mai multe zone ale Ucrainei. In regiunea Donețk cel puțin o persoana a murit și alte șapte au fost ranite intr-un atac. In orașul sudic Mariupol, forțele ucrainene au aruncat in aer un depozit de muniție al rușilor, a anunțat primarul orașului. Kievul anunța ca are…

- Razboi in Ucraina, ziua 368. Armata ucraineana a anunțat ca forțele rusești au lansat mai multe atacuri asupra liniilor sale defensive in mai multe regiuni, inclusiv in jurul orașului Bakhmut, situat in estul țarii. Atacurile au fost respinse, susțin ucra

- Atacuri rusești au fost raportate in regiunile Donețk, Herson, Harkov, Sumi, Nikolaiev, Zaporojie și Lugansk. Potrivit autoritaților locale, noua persoane au fost ucise, iar 24 au fost ranite in ultimele 24 de ore.

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa