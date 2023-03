Stiri pe aceeasi tema

- „Nu cred intr-o contraofensiva mare. Mi-ar placea sa cred in ea, dar ma uit la resurse și ma intreb: Cu ce?”, a declarat pentru Washington Post un oficial guvernamental de la Kiev, sub acoperirea anonimatului. Poziția sa este susținuta de unii militari ucraineni și vine in contrast cu optimismul public…

- Ministerul de Externe de la Chisinau a condamnat luni uciderea prizonierului neinarmat, lasat sa fumeze o ultima tigara inainte de a fi executat, afirmand ca el este cetatean moldovean, dupa ce responsabili ai serviciilor de informatii ucrainene au confirmat ca prizonierul era Alexandr Matievschi, relateaza…

- Ucraina implementeaza masuri de securitate suplimentare dupa atacul masiv de saptamana aceasta, a anunțat ministrul ucrainean de Interne, potrivit CNN. Oficialii pun in aplicare masuri suplimentare de securitate și aparare in intreaga Ucraina pentru a proteja infrastructura critica și zonele rezidențiale…

- Marți, armata ucraineana a afirmat ca l-a identificat pe soldatul care, luat prizonier, pare sa fi fost ucis de ocupanții ruși dupa ce a strigat ”Glorie Ucrainei!”, potrivit unei inregistrari video publicat pe internet, relateaza AFP si UNIAN . ”Potrivit datelor preliminare, defunctul este militarul…

- Intr-o noua inregistrare video publicata sambata, șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, lanseaza un atac fara precedent la adresa Kremlinul chiar in momentul in care trupele ruse par sa aduca Moscovei mult dorita victorie pe campul de lupta dupa o perioada indelungata de poticneli și…

- Comandantul operațiunii forțelor comune ale Ucrainei a fost demis din funcție, a anunțat duminica președintele Volodimir Zelenski, intr-un decret citat de CNN. Generalul-maior Eduard Mykhailovici Moskalov fusese numit in aceasta funcție in martie anul trecut, cand generalul-locotenent Oleksandr Pavliuk…

- Armata ucraineana foloseste grenade termobarice RTB-7MA de fabricatie bulgara. Grenadele RTB-7MA au fost produse pentru lansatoarele de grenade sovietice RPG-7. Un videoclip cu utilizarea acestei munitii in timpul luptelor de la periferia orasului Bahmut a fost publicat de soldatii Brigazii 241 de aparare…

- Fortele armate ucrainene din orasul Soledar, situat in estul tarii, isi mentin pozitiile si provoaca pierderi semnificative trupelor rusesti, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in mesajul video transmis catre natiune joi seara. Zelenski a multumit celor doua unitati ucrainene din Soledar, despre…