Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, sustine ca Rusia nu a abandonat tactica atacurilor masive impotriva teritoriului urainean. Avand in vedere intervalele de doua saptamani dintre atacuri, urmatorul poate avea loc la implinirea unui an de la declansarea…

- Rusia se pregateste pentru o "escaladare maxima" a razboiului din Ucraina, posibil chiar in urmatoarele saptamani, a declarat Oleksi Danilov, secretarul Consiliului de Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, intr-un interviu la Sky News, informeaza NEWS.RO. El nu a exclus posibilitatea ca Vladimir…

- Șefa centrului de presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a raportat, luni, ca Flota Rusiei mentine 11 nave in Marea Neagra, inclusiv trei transportoare inarmate cu 20 de rachete de tip Kalibr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Rusia se pregatește de un razboi de uzura pe termen lung dupa ce a eșuat in cucerirea rapida a Ucrainei, afirma un purtator de cuvant al Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apararii de la Kiev.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) afirma ca a identificat un comandant rus care le-a ordonat trupelor sa traga asupra civililor in primele zile ale invaziei, informeaza CNN . SBU – principala agenție de informații a Ucrainei – susține ca locotenent-colonelul Evgheni Zelenov, comandant adjunct…

- Forțele rusești au bombardat, joi noaptea, intreaga linie de front din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, in cadrul a ceea ce pare a fi o ambiție redusa a Kremlinului de a securiza doar cea mai mare parte a teritoriilor pe care le-a revendicat. Cele mai aprige lupte…

- Pauza luata in ultimele 2 saptamani „se poate termina in orice moment", a declarat duminica Nataliya Gumenyuk, purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare de Sud ale Ucrainei, potrivit agentiei Anadolu. Rusia se pregateste pentru un „atac masiv" asupra infrastructurii critice a Ucrainei, mai spune oficialul.…