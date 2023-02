Stiri pe aceeasi tema

- Belarus a anunțat miercuri, 1 februarie, ca forțele sale armate dețin de acum controlul autonom asupra sistemelor mobile de rachete balistice Iskander cu capacitate nucleara furnizate de Moscova, dupa ce artileristii belarusi au finalizat antrenamentele in Rusia, precum și exercițiile desfașurate pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 340. Olaf Scholz vrea sa mențina deschis canalul discuțiilor cu Rusia, pentru retragerea trupelor din Ucraina. Iar pentru acest lucru va incerca sa aiba discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin.

- Unitațile de artilerie din Belarus care fac parte dintr-o grupare militara comuna cu Rusia au fost puse in stare de alerta in cadrul activitaților de coordonare a luptei in Belarus, potrivit Ministerului Apararii din aceasta țara, citat de CNN . „Astazi, in cadrul activitaților comune de coordonare…

- Europa asista in aceste zile la o posibila schimbare a puterii. In timp ce Vladimir Putin iși intensifica razboiul din Ucraina, stabilitatea regimului sau este in pericol. Unii observatori au prezis ca președintele rus ar putea fi rasturnat. Alții spera chiar la o destramare a țarii. Acest lucru ridica…

- Rusia nu a manifestat vreo dorinta ”semnificativa” de a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat joi, 22 decembrie, secretarul de stat american Antony Blinken, la scurt timp dupa afirmatia Vladimir Putin conform careia Moscova sustine incheierea ”cat mai curand”a acestui conflict, transmite AFP…

- Suntem in ziua cu numarul 290 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Vladimir Putin a evocat posibilitatea unei ințelegeri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, susținand in același timp ca „operațiunea sa militara speciala” se desfașoara conform planului. Totodata, liderul de la Kremlin…

- Vladimir Putin "face totul pentru a ramane la putere", afirma Janna Agalakova, o jurnalista rusa care a plecat din Rusia la inceputul Razboiului rus in Ucraina, dupa ce a demisionat de la televiziunea rusa, si denunta propaganda presei ruse, care nu se adreseaza Occidentului, ci rusilor, subliniaza,…

- Tensiunile din Ucraina par sa nu ia sfarșit, ci din contra, Rusia devine din ce in ce mai agresiva, folosind atacuri teroriste cu scopul de a lasa cetațenii ucraineni in frig și intuneric. In urma cu doar cateva ore, liderul Belarusului a transmis catre țara invadata o propunere, menționand ce greșeala…