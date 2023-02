Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce ''riscurile de escaladare'' in Ucraina cresc, lumea se indreapta ''cu ochii larg deschisi'' catre ''un razboi mai extins'', a declarat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Statele Unite au confirmat miercuri livrarea unui sistem de aparare antiaeriana Patriot catre Ucraina, cu ocazia vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Washington. Un pas important in internaționalizarea conflictului, dar care nu ar trebui sa schimbe in mod fundamental situația de pe teren. Ucraina…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Cel putin trei civili - si un nou-nascut - au fost ucisi miercuri in noi atacuri aeriene in Ucraina, iar in orasul Vilniansk din regiunea Zaporojia, unde o cladire cu doua etaje in care functiona o maternitate a fost distrusa intr-un atac cu racheta, in urma caruia presedintele ucrainean Volodimir…

- Forțele ruse au distrus infrastructura orașului Herson, din sudul Ucrainei, inainte de a se retrage. Autoritațile lucreaza pentru a restabili viața normala in oraș. Volodimir Zelenski i-a acuzat pe soldații ruși de crime de razboi și de uciderea civililor in Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.