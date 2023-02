Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al apararii a declarat ca Rusia pregatește o noua ofensiva majora și a avertizat ca aceasta ar putea incepe chiar de la 24 februarie. Oleksii Reznikov a spus ca Moscova a adunat mii de trupe și ar putea „incerca ceva” pentru a marca aniversarea invaziei inițiale de anul trecut, scrie…

- UPDATE Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a cerut miercuri presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, sa furnizeze rapid Ucrainei armament suplimentar pentru facilitarea eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, dar Rusia a criticat abordarea liderului de la Paris. Oleksii Reznikov…

- UPDATE 1 Trei persoane au murit si 14 au fost ranite in urma unui atac cu racheta in orasul Kostiantinivka din regiunea Donetk, sambata, potrivit autoritatilor locale. Victimele sunt doi barbati, de 33 si, respectiv, 36 de ani, precum si o femeie de 70 de ani, care fugise din Herson dupa ocuparea orasului,…

- Zeci de persoane au fost ranite sambata dupa-amiaza dupa ce o racheta a lovit un bloc de noua etaje dintr-o zona rezidențiala din orașul Dnipro din centrul Ucrainei. Au fost clipe dramatice cu o operațiune contra-cronometru de salvare a celor prinși sub daramaturi. Zeci de salvatori și angajați ai serviciilor…

- UPDATE 1 Trei militari ruși au fost uciși luni dimineața de resturile unei drone ucrainene care a fost doborata in timp ce ataca o baza din regiunea rusa Saratov, au anunțat agențiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii. Acesta a fost al doilea atac asupra bazei in aceasta luna, potrivit Reuters.…

- UPDATE 1 Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, dar Kievul si sustinatorii sai occidentali au refuzat sa ia parte la discutii, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. „Suntem gata sa negociem cu toti cei implicati in vederea unor solutii…

- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a parasit, marti, insula indoneziana Bali, la finalul primei zile a summitului G20, si a fost inlocuit de ministrul rus de Finante Anton Siluanov, care acum, in absenta presedintelui Vladimir Putin, va fi oficialul cu rangul cel mai inalt care va reprezenta Moscova…