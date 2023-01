Stiri pe aceeasi tema

- O coloana de mașini bindate cu turela „Anubis”, de fabricație romaneasca, a fost filmata pe o șosea din Ucraina, dupa cum arata o inregistrare video publicata pe un cont de Twitter specializat in difuzarea de imagini cu tehnica de lupta folosita in razboiul din țara vecina.

- O noua inregistrare publicata pe rețelele sociale arata o coloana de vehicule militare furnizate de Turcia trupelor ucrainene. Conform Ukraine Weapons Tracker - cont de pe Twitter care s-a specializat in furnizarea și difuzarea de imagini cu tehnica de lupta folosita pe frontul din Ucraina - blindatele…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Joi, in timpul unei conferinte de presa, Vladimir Putin a folosit intr-adevar cuvantul "razboi", asigurand ca doreste ca actualul conflict din Ucraina sa se termine "cat mai repede" posibil, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial…

- Locuitorii Kievului pastreaza magia Craciunului iluminand pomi de Craciun prin diverse trucuri, dupa intreruperi de electricitate in capitala si in regiuni ucrainene, dupa un nou val de atacuri cu drone al Rusiei, ca in Gara din Kiev, unde un mic generator legat la o bicicleta de camera permite iluminarea…

- Ungaria ar fi blocat ajutorul propus de Uniunea Europeana pentru Ucraina, in valoare de 18 miliarde de euro. Premierul Viktor Orban a scris pe contul sau de Twitter ca știrea este falsa și ca țara sa e pregatita sa ofere ajutor Ucrainei pe baza bilaterala.

- Rusia s-a dedat la „crime de razboi sistemice” oriunde a desfasurat trupe in Ucraina, a acuzat ambasadoarea americana responsabila de justitia penala internationala, Beth Van Schaack. Aceasta se declara increzatoare ca responsabilii rusi vor fi in cele din urma adusi in fata justitiei.„Exista tot mai…