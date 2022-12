Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a declarat ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Putin, fostul vicepremier Rogozin, a fost ranit in regiunea Donbas din Ucraina. Dmitri Rogozin a fost ranit in cursul unui atac al militarilor ucraineni. Agenția rusa TASS susține ca a fost un „atac țintit”. Obiectivul vizat de ucraineni a…

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Un fost director al agenției spațiale ruse a fost ranit miercuri de bombardamentele ucrainene in estul Ucrainei, potrivit agenției de presa de stat TASS, preluata de CNN . Fostul director al Roscomos, Dmitri Rogozin, care acum conduce o echipa de voluntari militari ruși in regiunea Donbas, a fost dus…

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținu ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Statele Unite ale Americii sunt "pregatite" sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge "in directia opusa", transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…