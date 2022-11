Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 273. Cetațenii din orașul Herson, recent eliberat, situat in sudul țarii, unde Kievul spune ca trupele rusești au distrus infrastructura critica, sunt in prezent mutați in zone unde problemele de securitate și de incalzire sunt mai

- Razboi in Ucraina, ziua 268. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk si Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croaziera si sisteme de artilerie.

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Fosta republica sovietica și un partener apropiat al Rusiei, Kazahstanul a anunțat ca nu va recunoaște posibila anexare de catre Rusia a celor patru regiuni ucrainene, unde au loc referendumuri in aceste zile, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . ”In privinta desfasurarii referendumurilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 194. Cancelarul german Olaf Scholz i-a promis premierului ucrainean Denis Smigal, cu care s-a intalnit duminica la Berlin, ca Germania ''nu va ceda in sprijinul ei fata de Ucraina'' pe plan militar, politic, financiar si umanitar.

- Ucraina a indicat ca fortele sale au lovit o baza militara ruseasca la Energodar, orasul unde se afla centrala din Zaporojie (sud), ocupata de trupele ruse, la o zi dupa vizita unei misiuni a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), potrivit AFP. „In localitatile Herson si Energodar, lovituri…

- Sistemele de siguranta ale centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei au fost activate joi, dupa ce intreruperi ale furnizarii electricitatii au fost semnalate pe zone intinse din teritoriul controlat de trupele ruse, relateaza agentia RIA, citata de Reuters, in timp ce Moscova a acuzat Kievul…