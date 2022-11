Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din regiunea Herson, de la inceputul lunii octombrie", a anuntat Natalia Gumeniuk, purtator de cuvant al Comandamentului militar Sud, potrivit AFP.Armata ucraineana a realizat in ultimele saptamani progrese importante in nordul…

- Ucraina a anuntat joi ca a eliberat in decurs de o luna mai mult de 400 de kilometri patrati din teritoriile ocupate de Rusia in sudul acestei tari, trupele ruse confruntandu-se cu o contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din…

- Așa-zisele referendumuri sunt in desfașurare in provinciile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ale Ucrainei ocupate de trupele ruse. Un nou val de protestea a avut loc in toata Rusia sambata din cauza ordinului de „mobilizarea parțiala” a civililor emis de Kremlin.

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Ucraina incepe manevrele de repornire a doua reactoare de la centrala nucleara Zaporojie. Toate cele șase reactoare ale centralei nucleare Zaporojie, din sudul Ucrainei, sunt inca deconectate de la rețeaua electrica a Ucrainei.