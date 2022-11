Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru PNL aceasta demisie este o demisie de care am luat act. E un subiect inchis. As fi avut si am avut de-a lungul timpului comentarii la momentul la care s-au intamplat acele declaratii nefericite ale domnului Dincu, insa, asa cum stiti, demisia ministrului este un act unilateral, este decizia…

- Ministerul de Externe a transmis vineri, 30 septembrie, ca „Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor «acorduri de intrare in componența Federației Ruse» a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse”.Instituția condusa de Bogdan Aurescu a precizat ca aceste…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat luni la reuniunea informala a ministrilor de externe din statele membre ale UE, organizata in marja saptamanii la nivel inalt a celei de-a 77-a Sesiuni a Adunarii Generale a ONU (AG ONU).

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat luni la reuniunea informala a ministrilor de externe din statele membre ale UE, organizata in marja saptamanii la nivel inalt a celei de-a 77-a Sesiuni a Adunarii Generale a ONU (AG ONU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Continue reading Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat la prima reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe din Romania, Ucraina și Republica Moldova, desfașurata la Odesa at Info real.

- Rusia acuza Romania ca trimite ajutoare militare ucrainenilor. Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe a invocat relatarea unei agenții de presa din Romania care vorbește despre o convorbire telefonica intre miniștrii Apararii din Romania și Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit marti cu omologul sau din Franta, Catherine Colonna, despre posibila vizita a inspectorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica la Centrala nucleara ucraineana Zapo