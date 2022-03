Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Un atac rusesc a ucis 56 de batrani rezidenți ai unui camin din estul Ucrainei, afirma un oficial regional, citat de CNN. Acesta spune ca atacul a avut loc acum 9 zile, dar inca nu s-a reușit sa se ajunga la locul atacului. 56 de rezidenți ai unui camin pentru persoane varstnice din orașul…

- Consiliul national de securitate si aparare al Ucrainei a interzis activitatea partidelor politice pro-ruse in perioada in care legea martiala este in vigoare, transmite dpa. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat decizia intr-un mesaj video sambata seara. „Activitatile acelor politicieni care vizeaza…

- Lupte intense in interiorul orasului port Mariupol, unde trupele rusesti au reusit sa-si croiasca drum prin coloane de blindate. 300.000 de oameni sunt inca blocati acolo, prinsi sub bombardamente. Rutele de evacuare sunt blocate. Ministrul ucrainean de Interne a declarat vineri ca va dura ani de zile…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 9 Trupele rusești au intrat in Kiev, au confirmat oficiali ucraineni intr-un tweet, conform BBC. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 8 Forțele ruse au atacat 33 de locații civile, afirma Ministerul de Interne ucrainean, ucigand cel puțin doi copii, relateaza Sky News. Ca raspuns,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 6 Trupele ucrainene iși apara pozițiile pe patru fronturi, in ciuda faptului ca sunt in inferioritate numerica, a declarat vineri dimineața un…