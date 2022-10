Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Aceasta este, potrivit politiei, cea mai mare groapa comuna descoperita in acest oras eliberat de ucraineni dupa ocuparea sa de fortele ruse si care se afla intr-una din cele patru regiuni pe care Moscova le-a anexat recent.Au fost gasite in total 111 corpuri de civili si 35 apartinand unor militari…

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Autoritațile ucrainene au anunțat ca au exhumat primele 20 de cadavre de civili, inclusiv copii, dintr-un total estimat de cel puțin 200, recent descoperite intr-un cimitir proaspat sapat de langa Liman. In regiune a fost descoperita și o groapa comuna in care sunt ingropați militari ucraineni, a precizat…

- O groapa comuna si, separat, alte aproximativ 200 de morminte au fost descoperite in orasul Liman (in estul Ucrainei), recent eliberat de sub ocupatia fortelor ruse. Printre cadavrele din groapa comuna se numara mai multi copii mici, precum si familii intregi.

- O groapa comuna si, separat, alte aproximativ 200 de morminte au fost descoperite in orasul Liman in estul Ucrainei , recent eliberat de sub ocupatia fortelor ruse, a declarat seful administratiei militare ucrainene a regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, citat de DPA.Autoritatile nu au stabilit inca precis…

- Liderul de la Kiev a facut aceasta declarație intr-un interviu realizat de CBS și publicat duminica, in care a cerut, de asemenea, o presiune susținuta prin sancțiuni asupra Rusiei, ale carei trupe au fost devastate in nord-estul Ucrainei intr-o contraofensiva fulgeratoare care a inceput luna aceasta,…