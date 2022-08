Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Un corespondent militar rus a aratat daunele grave aduse podului Kakhovka pe care le-au provocat atacurile ucrainene și a susținut ca rușii au folosit podul ca o cale alternativa pentru „ajutor umanitar” dupa loviturile ucrainene impotriva podului Antonivsky.

- Analistii au avertizat ca informatiile din surse deschise despre progresul si ritmul contraofensivei vor fi probabil limitate si intarziate, fiind, cu siguranta, in urma evenimentelor reale.

- Fortele ruse au lansat in zorii zilei de joi peste zece atacuri cu rachete asupra orasului Nikolaev din sudul Ucrainei, a comunicat sefa centrului de presa al Fortelor de aparare ucrainene din sudul tarii, Natalia Gumeniuk, citata de agentiile de presa Unian si Ukrinform. ‘In zori, a fost bombardat…

- Fortele ruse au continuat sa efectueze atacuri terestre limitate si fara succes in toate directiile, pe 6 iulie. Astfel de incercari sunt in concordanta cu pauza operationala rusa, care nu implica si nu necesita o incetare completa a ostilitatilor active.

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.