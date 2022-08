Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut, joi seara, Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul Centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Volodimir Zelenski ii indeamna pe oficialii de la Kiev sa pastreze tacerea cu privire la strategia militara a Ucrainei. ONU și SUA cer infiintarea unei zone demilitarizate in jurul centralei nucleare Zaporojie in contextul recentelor bombardamente.

- Razboi in Ucraina, ziua 143. Cand va impune UE cel de-al 8-lea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. Statele Unite se pregatesc sa antreneze piloti ucraineni pentru avioanele de lupta F-15 si F-16.

- Ucraina si aliatii ei in lupta impotriva agresiunii ruse au convenit marti in Elvetia asupra principiilor ce vor trebui sa ghideze reconstructia tarii dupa razboi, in special combaterea coruptiei si continuarea reformelor, transmite AFP. Zeci de responsabili ai principalelor tari care sustin Ucraina…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii…