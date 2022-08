Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anunțat vineri, 12 august, ca va oferi 100.000 de bilete gratuite cetațenilor ucraineni pentru toate zborurile continentale din Europa și Marea Britanie operate de Wizz Air Hungary și Wizz Air UK. Wizz Air precizeaza ca biletele gratuite vor fi disponibile pentru…

- Dupa o problema cauzata de varianta Omicron a coronavirusului, cererea de calatorii a revenit, companiile aeriene pariind pe calatoriile din vacanta de vara, in perioada iulie-septembrie, pentru a-si spori profitul. Dar grevele si lipsa de personal forteaza companiile aeriene sa anuleze mii…

- Wizz Air se asteapta sa fie nevoita sa reduca zborurile in aceasta vara din cauza lipsei fortei de munca si a grevelor de pe aeroporturile europene, a declarat luni compania aeriana low-cost, provocand declinul actiunilor sale cu aproximativ 5-, transmite Reuters. Directorul general al Wizz Air, Jozsef…

- Wizz Air suplimenteaza cu 4.500 numarul biletelor gratuite pentru refugiatii din Ucraina pentru calatorii spre Marea Britanie pana la 30 iunie, se arata intr-un comunicat remis, marti, AGERPRES. Wizz Air a anuntat ca parteneriatul sau cu organizatiile non-profit Choose Love, Fundatia Shapiro, Fundatia…

- In data de 18.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 113.395 de persoane, dintre care 10.893 de cetateni ucraineni (in creștere cu 19% fata de ziua precedenta). Potrivit informațiilor oficiale primite de la Poliția de Frontiera, pe la frontiera…

- In aceasta vara crește nu doar prețul biletelor de tren, cea mai mare companie aeriana din Europa anunța un nou val de scumpiri al curselor aeriene. Tarifele urca cu aproape 10%.Directorul general al Ryanair Group, Michael O'Leary, a anuntat marti ca rezervarile la cea mai mare companie aeriana din…

- Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Intre 74 si 79 milioane de barili de titei din Rusia (membru…