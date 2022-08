Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 170. Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectri

- Este a 170-a zi de la startul invaziei ruse pe teritoriul ucrainean. Zelenski i-a atacat pe oficialii sai guvernamentali pe care i-a facut iresponsabili deoarece fac publice tacticile militare ale Kievului doar pentru niste titluri zgomotoase.

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Ucraina acuza marti armata rusa de faptul ca a incarcerat aproape 600 de persoane - in principal jurnalisti si activisti in favoarea Kievului - in regiunea Herson, in sudul tarii, ocupat in intregime de catre fortele armate ale Rusiei, relateaza AFP, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Lupte puternice continua in Severodonețk, oraș cheie din estul Ucrainei aflat sub focul intens al Rusiei. Bombardamentele s-au intensificat și in orașul alaturat Lisiceansk, aflat foarte aproape și mai sus ca altitudine, ceea ce il face strategic pentru apararea ucraineana. Situația se schimba in fiecare…

- UPDATE 3 Consiliul Uniunii Europene a aprobat joi, cu unele amendamente, al saselea set de sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv embargoul petrolier partial, afirma surse politice de la Bruxelles. Noile sanctiuni si derogarile de care beneficiaza anumite tari au fost aprobate in unanimitate de ambasadorii…

- Razboi in Ucraina, ziua 87. Ucraina acuza trupele ruse ca au scos cadavrele din ruinele Teatrului Mariupol și le-au ingropat in gropi comune. SUA trimite sistemele de aparare aeriana Patriot in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț