- Razboi in Ucraina, ziua 167. Ucrainenii anunța ca marți sunt bombardamente intense de-a lungul liniilor de front, dar și lupte grele in diferite regiuni. Fortele rusesti care ocupa centrala atomica de la Zaporojie au transformat complexul intr-o baza mili

- Razboi in Ucraina, ziua 110. Fortele armate ruse continua bombardamentele in zona de est a Ucrainei, acolo unde si-au concentrat toate trupele de elita. In acelasi timp, ucrainenii continua sa lupte pentru a-i alunga pe invadatori din orasele distruse apr

- Ucraina a deschis in instanta alte opt cazuri cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in razboi, pe langa trei sentinte deja pronuntate impotriva militarilor rusi, a declarat miercuri procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza Reuters.

- Este a 98-a zi de razboi in Ucraina. Continua luptele in estul țarii, iar trupele ruse au ocupat mare parte din orașul Severodonețk. Forțele ucrainene au facut progrese in regiunile Herson și Harkov și țin pe loc rețin forțele ruse in Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Forțele ruse au bombardat peste 40 de orașe din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenințand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinși in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa cucereasca capitala…